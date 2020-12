Udinese-Crotone 1-1… eppure non hanno mai pareggiato

Nel primo anno in cui sono state avversarie in Serie A, chi ha giocato in casa fra Udinese e Crotone s’è sempre imposto. Fu 2-0 per i bianconeri alla Dacia Arena e 1-0 per i rossoblù allo Scida. La stagione successiva questa regola fu ribaltata e a vincere fu sempre il club che si esibiva in trasferta. Arrivò uno 0-3 a Crotone e un 1-2 a Udine.

Insomma, dai 4 precedenti di campionato fra friulani e calabresi emerge un bilancio in pareggio per risultato e senza l’ombra di un segno X sul campo.

Da sottolineare tuttavia i gol marcati dai bianconeri: un valore doppio rispetto a quello dei rossoblù, 6-3.

La compagine di Stroppa qualche giorno fa ha trovato il primo successo nella Serie A 2020-2021, contro lo Spezia. Negli 87 match di massimo campionato disputati fino a oggi ha incassato 149 gol, praticamente 1,7 per ogni impegno.

La formazione di Gotti è in serie positiva da 4 turni. Mai aveva vissuto un momento così prolifico in questo torneo: 3 successi più 1 pareggio. Nell’ultimo turno è andata a vincere sul campo del Torino mostrando di avere un bel carattere: avanti per 2-0, rimontata fino al 2-2, capace di piazzare con Nestorovski la ‘zampata’ vincente.

Chiusura proprio con un stranezza sui minuti dei gol.

L’Udinese non ha ancora marcato nel primo quarto d’ora dei match. Il Crotone è fermo a quota zero fra nel blocco che va dal 61’ al 75’.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A)

2 incontri disputati

1 vittoria Udinese

0 pareggi

1 vittoria Crotone

3 gol fatti Udinese

2 gol fatti Crotone

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Crotone 2-0, 17° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Crotone 1-2, 34° giornata 2017/2018