Udinese e Verona, due porte chiuse a chiave. Ma sui rigori i bianconeri...

Udinese senza vittorie nelle ultime 4 giornate, ma almeno nell'ultimo match i friulani sono tornati a fare punti. Verona in grande spolvero. L'ultimo fine settimana i gialloblu sono riusciti a battere nientemeno che la Juventus e vengono da otto risultati utili consecutivi (4 vittorie e 4 pareggi).

Due vittorie dei friulani negli ultimi due derby del Triveneto giocate in casa, con prevalenza bianconera in fatto di successi. E' il pareggio il risultato mancante da più tempo in questo confronto visto che non si verifica ad Udine dal 12 dicembre del 1999 (un 3-3 in rimonta per i padroni di casa che erano sotto per 3-1).

DUE PORTE CHIUSE BENE A CHIAVE - Quella dell'Udinese e quella del Verona, sono due porte che spesso finiscono la loro partita senza aver subito reti. I gialloblu sono la squadra che ha chiuso più partite con la porta imbattuta (otto volte) insieme a Milan, Inter e Lazio. Udinese subito dietro a quota 7. I bianconeri sono gli unici in A a non aver usufruito ancora di un calcio di rigore a favore e sono a quota 8 per i penalty avuti contro. Un altro record (negativo) in questo caso condiviso con Genoa, Lecce e Torino.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

13 vittorie Udinese

6 pareggi

6 vittorie Verona

59 gol fatti Udinese

38 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1930/1931 Serie B Udinese vs Verona 1-3



L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2017/2018 Serie A Udinese vs Verona 4-0