Udinese-Fiorentina finirà 2-1. Ecco il perché

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se è vero il detto che non c’è due senza tre… Udinese-Fiorentina di domenica pomeriggio terminerà col punteggio di 2-1.

Perché i 2 precedenti Nicola-Pioli di campionato sono terminati proprio con questo punteggio: nel 2016-2017, Crotone-Inter 2-1; nel 2017-2018, Crotone-Fiorentina 2-1.

Ma i testa a testa totali in Serie A ammontano a 3. Oltre ai due appena citati dobbiamo infatti conteggiare un Bologna-Livorno del 2013-2014. Allora la gara non terminò col punteggio di 2-1, bensì di 1-0 per i locali.

E allora il segno mai visto nei precedenti fra Davide Nicola e Stefano Pioli in campionato è l’X.

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E PIOLI IN CAMPIONATO

2 vittorie Nicola

0 pareggi

1 vittoria Pioli

4 gol fatti squadre di Nicola

3 gol fatti squadre di Pioli