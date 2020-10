Udinese-Roma? Alla terza è sempre pari. Il sei su sette dei giallorossi

vedi letture

L'Udinese ha cominciato male questo campionato perdendo le prime due partite. Grave la sconfitta casalinga contro il neo promosso Spezia che quindi contro i friulani ha ottenuto la sua prima, storica vittoria nel massimo campionato. Anche la Roma non ha raccolto molto, due pari sul campo, ma uno di questi si è poi trasformato in sconfitta a tavolino (contro l'Hellas Verona).

Udinese-Roma, atto numero 47 in Friuli e in vantaggio ci sono gli ospiti (20 vittorie contro 15). I giallorossi hanno vinto sei delle ultime sette giocate alla Dacia Arena, perdendone solo una, due campionati or sono. A mancare da diverso tempo è il pareggio, che non si verifica dal 9 marzo 2013 (1-1).

E' la terza volta che questa sfida si gioca per la terza giornata del campionato di Serie A. Nelle altre due circostanze (1956/57 e 1993/94) è sempre terminata in pareggio.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

15 vittorie Udinese

11 pareggi

20 vittorie Roma

51 gol fatti Udinese

65 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Roma 1-0

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2019/2020 Serie A Udinese vs Roma 0-4