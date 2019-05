Udinese-Spal come nel 1954… ma solo per i bianconeri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un pareggio, per 1-1, una vittoria, per 2-0, una sconfitta, per 1-2.

Gli ultimi tre Udinese-Spal di campionato hanno riservato ai bianconeri tutti i risultati possibili in schedina. Solo che per disputare questi tre incontri è occorso più di mezzo secolo: dal KO nella Serie A 1961-1962, al segno X della passata stagione, passando per il successo nella cadetteria 1978-1979.

Curiosamente la sfida di sabato pomeriggio richiama alla memoria quella a campionato 1953-1954 concluso. Almeno per i padroni di casa…

Allora bianconeri e biancazzurri arrivarono a pari punti, 26, con il Palermo. Tutti e tre i club ad occupare la penultima posizione della classifica. E così per decidere quale squadra sarebbe scesa di categoria si rese necessaria la disputa di un piccolo torneo. Udinese-Spal terminò col punteggio di 2-0 e fu giocata a Milano in data 6 giugno.

Chi retrocesse? I siciliani, friulani e spallini staccarono il biglietto per un altro anno in A.

All’andata è stato pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0. Nel 2017-2018 a Udine terminò con un 1-1.

La squadra di Tudor ha ritrovato contro il Frosinone quel successo che le mancava dalla 31esima giornata. Quella di semplici contro il Napoli ha visto interrompersi una striscia di risultati positivi fatta di 3 vittorie e 1 match chiuso in parità.

Terminiamo con due segnalazioni dal fronte gol fatti.

Prima, fra gare in casa e fuori i bianconeri hanno marcato in campionato 46 gol alla Spal (spareggi compresi, Serie A più cadetteria).

Seconda, i biancazzurri hanno incassato 498 reti nelle trasferte di Serie A.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)*

14 incontri disputati

8 vittorie Udinese

4 pareggi

2 vittorie Spal

29 gol fatti Udinese

13 gol fatti Spal

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Spal 1-1, 31° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Spal 1-1, 21° giornata 2017/2018

* Conteggiato anche lo spareggio al termine della Serie A 1953/1954.