Udinese zero rigori contro. Ma l’ultima volta in casa Lazio…

vedi letture

La Lazio ha in corso una serie positiva contro l’Udinese arrivata a quota 11 fra match all’Olimpico e al Friuli.

Dopo lo 0-1 al quarto turno del 2014-2015, infatti, i biancocelesti hanno piazzato 9 successi e 2 segni X.

E fra le mura di casa c’è un 5 su 5, senza reti al passivo.

Il bilancio dei precedenti, Serie A più cadetteria, strizza l’occhio ai padroni di casa avanti per numero di vittorie, 24-11, e gol marcati, 75-44. Mentre i pareggi ammontano a 8. Il più recente segno X in riva al Tevere è il 2-2 del 2011-2012. Mentre senza gol… è assente da circa trent’anni. L’ultimo 0-0 risale, infatti, al 1989-1990. Dopo la sfida ha viaggiato a una media di 3 reti ogni novanta di gioco: 81 marcature in 27 scontri diretti.

Tornando alle 5 vittorie di fila per i biancocelesti nei Lazio-Udinese da rimarcare come questo filotto abbia eguagliato la miglior striscia nei precedenti di campionato. Fra il 1998-1999 e il 2002-2003 arrivarono infatti 5 vittorie: 3-1 e 2-1, 3-1 e 2-0, infine, 2-1.

Poi?

Nel 2003-2004 ecco un pareggio con 2 centri per parte: Muzzi e Inzaghi (oggi in panchina) per i padroni di casa, Castroman e Iaquinta per gli ospiti.

Chiusura con una statistica dal fronte rigori.

Quella di mister Gotti è una delle tre compagini della Serie A che ancora non ha subito penalty contro. Le altre due squadre sono il Genoa e il Parma. Nell’ultimo Lazio-Udinese però le massime punizioni a sfavore furono ben 2, entrambe trasformate in gol.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

43 incontri disputati

24 vittorie Lazio

8 pareggi

11 vittorie Udinese

75 gol fatti Lazio

44 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Udinese 3-2, 5° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Udinese 3-0, 14° giornata 2019/2020