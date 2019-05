Ultimi 15 turni: tra Juventus e Torino solo 6 punti di differenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo le prime quindici giornate del girone d’andata fra la Juventus e il Torino c’erano 21 punti di differenza. I bianconeri avevano raccolto 14 vittorie e 1 pareggio, i granata 5 successi, 7 segni X e 3 sconfitte.

Dopo le prime quindici giornate del girone di ritorno fra la Juventus e il Torino ci sono 6 punti di differenza. I bianconeri hanno raccolto 11 vittorie, 2 pareggi e 2 KO, i granata 8 successi, 5 segni X e 2 sconfitte.

Insomma, Cristiano Ronaldo e compagni hanno rallentato di 8 punti, Andrea Belotti e soci accelerato di 7.

Soprattutto, dopo la Vecchia Signora e la giovane Dea, nessuno ha fatto tanti punti quanti quelli del Toro dal 20esimo turno in poi.

Le premesse, quindi, per un derby aperto a ogni pronostico ci sono tutte.

Il Torino non vince la stracittadina di campionato e in trasferta dall’1-2 del 1994-1995: 26esima giornata, doppietta di Rizzitelli e autorete di Maltagliati. Poi ecco succedersi senza soluzione di continuità 9 vittorie per la Juventus e 3 pareggi.

Striscia che vale un record: mai i campioni d’Italia in carica avevano messo a segno una serie utile così lunga nei derby giocati sul proprio terreno.

Scartabellando gli almanacchi con i precedenti, già 148 in Serie A se contiamo anche lo spareggio valido per l’accesso alle coppe europee 1988-1989, troviamo un Juventus-Torino andato in scena proprio alla 35esima giornata. E’ piuttosto recente, 6 maggio 2017, risultato finale di 1-1, Ljajic per gli ospiti al minuto 52, pareggio di Higuain 180 secondi dopo il novantesimo.

CONFRONTI DIRETTI CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

74 incontri disputati

38 vittorie Juventus

20 pareggi

16 vittorie Torino

124 gol fatti Juventus

74 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Juventus-Torino 2-0, 25° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Juventus-Torino 4-0, 6° giornata 2017/2018

* Conteggiato il risultato al novantesimo della partita di spareggio valida per l’accesso alle coppe europee 1988/1989.