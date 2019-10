Un Chievo che resta davvero indigesto al Livorno. Occhio ai rigori contro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Livorno in difficoltà in queste prime giornate del campionato di Serie B. Ha già perso 4 volte su 6 partite giocate e totalizzato solamente 4 punti. Il Chievo Verona è invece affetto da pareggite perché ha diviso la posta con l'avversario in 4 circostanze a fronte di una vittoria e una sconfitta.

E purtroppo per il Livorno non ci sono buone notizie. Perché? Precedenti alla mano possiamo dire che il Chievo Verona è sicuramente uno degli avversari più ostici da affrontare in casa per i labronici. I clivensi hanno fatto visita ai labronici cinque volte (tutte gare giocate per la Serie A) e hanno ottenuto la bellezza di 4 vittorie e un pareggio. Per tre volte hanno chiuso a chiave la propria porta lasciando a secco i padroni di casa e viaggiano ad una media di due gol a partita contro gli amaranto.

E a proposito di gol, il Livorno è una delle tre squadre di B (le altre due sono Pescara e Frosinone) che ha sempre subito almeno una rete in queste prime sei partite dell'anno. Il Chievo invece, suo malgrado, sta collezionando rigori contro: è già arrivato a quota tre (uno ogni due partite di media) ed in questo senso è 'leader' al pari del Frosinone che però può vantare anche tre rigori a favore contro gli zero dei gialloblu.

TUTTI I PRECEDENTI A LIVORNO (SERIE A)

0 vittorie Livorno

1 pareggio

4 vittorie Chievo Verona

3 gol fatti Livorno

10 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A LIVORNO

2004/2005 Serie A Livorno vs Chievo Verona 1-2

L'ULTIMA SFIDA A LIVORNO

2013/2014 Serie A Livorno vs Chievo Verona 2-4