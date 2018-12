Un dominio laziale a Verona. Chi avrà il primo rigore contro?

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

E' un vero e proprio dominio quello della Lazio sul campo del Chievo Verona. I capitolini si sono imposti 9 volte in in 16 partite, perdendone solamente due, l'ultima delle quali il 30 agosto 2015, addirittura per 4-0 che è anche il risultato con il maggior scarto nelle gare disputate al Bentegodi.

Il Chievo è l'unica squadra in Serie A a non aver vinto ancora alcuna partita, né in casa, né fuori. Ma non è neanche l'unico record negativo dei gialloblu, che hanno il peggiore attacco (a pari merito con il Frosinone) con dieci reti segnate e la peggior difesa con 30 reti subite. Nessun gol è arrivato ancora dalla panchina per la formazione veneta, però c'è anche da dire che il Chievo è una delle cinque squadre di A a non aver avuto ancora un rigore contro (a fronte di ben tre a favore) così come, curiosità, proprio la Lazio.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA

2 vittorie Chievo Verona

5 pareggi

9 vittorie Lazio

15 gol fatti Chievo Verona

22 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A VERONA

2001/2002 Serie A Chievo Verona vs Lazio 3-1



L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2017/2018 Serie A Chievo Verona vs Lazio 1-2