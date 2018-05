Un Gattuso da media inglese contro De Zerbi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se il Milan è alla ricerca del primo successo in campionato contro il Benevento, mister Roberto De Zerbi proverà a cancellare lo zero dalla casella vittorie in campionato contro Gennaro Gattuso.

Fra i due tecnici rintracciamo 3 precedenti: nei play-off di Lega Pro, Pisa e Foggia, e nel girone d’andata, Milan e Benevento.

Per ora il rossonero è in perfetta media inglese: vittoria in casa e pareggio in trasferta.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E DE ZERBI IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

2 pareggi

0 vittorie De Zerbi

7 gol fatti squadre di Gattuso

5 gol fatti squadre di De Zerbi