Udinese e Bologna, una gara di quelle che contano nella corsa per la salvezza. Una vittoria oggi varrebbe oro, specialmente per i felsinei che sono distanti quattro punti rispetto ai friulani. Un successo in Friuli è un qualcosa che è già riuscito ai rossoblu in otto circostanze, l'ultima delle quali il 14 febbraio 2016: 0-1 grazie ad un gol di Destro. Udinese però in vantaggio come affermazioni in casa perché il bilancio dice 14 contro 8.

L'effetto Mihajlovic sembra già essere svanito per il Bologna. L'ingresso del serbo al posto di Inzaghi aveva consentito agli emiliani di guadagnare quattro punti nelle prime due gare, ma in seguito sono arrivate due sconfitte consecutive, anche se non propriamente meritate.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

14 vittorie Udinese

13 pareggi

8 vittorie Bologna

44 gol fatti Udinese

39 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Bologna 2-1

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2017/2018 Serie A Udinese vs Bologna 1-0