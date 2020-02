Un lunedì sera da prima per Gattuso e Ranieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di lunedì sarà la prima sfida in campionato fra i tecnici Claudio Ranieri e Ivan Gattuso.

Al contrario non saranno degli inediti gli incroci fra i due mister e le rispettive avversarie.

Ranieri, che a Napoli ha allenato fra il 1991-1992 e il 1992-1993 con 43 panchine di Serie A e uno score di 17 vittorie, 14 pareggi, 12 sconfitte, ha sfidato gli azzurri già 19 volte. Lo ha fatto guidando il Cagliari, la Fiorentina, la Juventus, la Roma e l’Inter. Il bilancio lo vede in vantaggio per numero di successi, 9-7, e gol marcati, 31-26.

Ma… non batte i campani dalla stagione 2009-2010, 2-1 con i giallorossi alla settima giornata. Poi, dopo il pareggio nella stessa annata ma nel girone di ritorno, ecco 5 KO senza soluzione di continuità.

Fra Gattuso e i blucerchiati, invece, non c’è traccia di X. Dai 3 testa a testa sono emerse 2 vittorie per il tecnico calabrese e 1 trionfo del club ligure.

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

9 vittorie Ranieri

3 pareggi

7 vittorie Napoli

31 gol fatti squadre di Ranieri

26 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

2 vittorie Gattuso

0 pareggi

1 vittoria Sampdoria

4 gol fatti squadre di Gattuso

3 gol fatti Sampdoria