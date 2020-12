Un Napoli tra record e particolarità. Una vittoria indimenticabile per la Samp

Il Napoli in campionato continua la sua marcia senza mezze misure: tradotto, niente pareggi fin qui per la squadra allenata da Gattuso, così come il Bologna, anche se i rossoblu hanno più sconfitte rispetto agli azzurri. La Sampdoria era riuscita ad infilare una serie di tre vittorie consecutive tra la terza e la quinta giornata, ma dopo di allora non ha più vinto. Cinque turni di digiuno in cui sono arrivati due pareggi e tre sconfitte.

Quattro vittorie consecutive. Al San Paolo negli ultimi anni solo Napoli. I campani non perdono in casa contro i blucerchiati dal 19 aprile 1998 (0-2) e sono arrivati a 15 risultati utili interni di fila con la Doria. I successi ospiti sono nove, ma uno di questi resterà indimenticabile per i tifosi della Samp: parliamo del 4-1 rifilato agli azzurri di Maradona al San Paolo il 18 novembre 1990, con le meravigliose doppiette di Vialli e Mancini. Fu quello un successo che diede consapevolezza ad una squadra che arrivò a conquistare uno storico scudetto alla fine di quella stagione.

Il Napoli è la squadra leader nella classifica dei clean sheet, insieme al Sassuolo: cinque volte la squadra di Gattuso è uscita dal campo senza aver subito reti. Non solo, è anche al primo posto per numero di giocatori diversi mandati a segno, che sono dieci (unica squadra di A in doppia cifra).

SITUAZIONE RIGORI - Arrivando alla voce rigori troviamo qualcosa da sottolineare sia per il Napoli che per la Sampdoria. La prima squadra è una delle quattro a non aver avuto ancora un penalty a favore (le altre sono Fiorentina, Genoa e Bologna). La seconda è invece da inserire tra quelle 'cattive': tre tiri dal dischetto fischiati contro che rappresentano un record in questo campionato, al pari di Roma, Spezia e Fiorentina un'altra volta.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

26 vittorie Napoli

21 pareggi

9 vittorie Sampdoria

79 gol fatti Napoli

49 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1946/1947 Serie A Napoli vs Sampdoria 1-0

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2019/2020 Serie A Napoli vs Sampdoria 2-0