Un pareggio per fare 600, l'Udinese, e 2.400, la Juventus

Da nove stagioni senza soluzione di continuità la Juventus fa punti in casa dell’Udinese. Una serie che ha preso il via nel 2010-2011 e arrivata a contare 6 successi, 3 pareggi, 23 gol marcati e 4 reti incassate.

Il più recente segno 1 in schedina risale al torneo 2009-2010. Un 3-0 senza appello e griffato Sanchez al 9’, Pepe al 64’, Di Natale al 76’.

Scartabellando gli almanacchi di calcio rintracciamo solamente un altro Udinese-Juventus alla 35esima giornata di Serie A.

Era la stagione 1998-1999 e terminò col punteggio di 0-0. Un’annata particolare, questa, per i bianconeri di Torino. Iniziata con Marcello Lippi al comando e terminata con Carlo Ancelotti seduto in panchina. Soprattutto, caratterizzata dal grave infortunio patito da Del Piero sempre a Udine ma all’ottavo turno.

Perché lo 0-0 ricordato qualche riga sopra arrivò nello spareggio valido per l’accesso alle coppe europee. A campionato ormai chiuso.

Singolarmente i due club bianconeri arrivano a questo appuntamento con un record nella classifica perpetua di Serie A a portata di… pareggio. Se ci scappasse il segno X, difatti, la Juventus arriverebbe a 2.400 gare a punti (oggi sono 1.608 vittorie più 791 pareggi), mentre l’Udinese di match positivi ne farebbe 600 fra le sole mura di casa (alla vigilia della sfida sono 354 successi più 245 segni X).

Chiusura con due dati di rendimento.

Quella di Gotti è rimasta l’unica formazione che ancora non ha marcato in tutti e sei i blocchi da un quarto d’ora in cui possiamo suddividere i match. Fra il 46’ e il 60’ i friulani sono fermi a quota zero.

Quella di Sarri è la compagine che ha il differenziale più alto fra punti nel primo tempo, 59, e nella ripresa, 80, +21.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A)

46 incontri disputati

5 vittorie Udinese

14 pareggi

27 vittorie Juventus

32 gol fatti Udinese

87 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Juventus 0-3, 15° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Juventus 0-2, 8° giornata 2018/2019