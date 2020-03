Un Pescara che non sa pareggiare va a La Spezia dove un anno fa...

vedi letture

Un bilancio pressoché in equilibrio, con un leggero vantaggio biancazzurro.

Quello in programma nel turno infrasettimanale di Serie B sarà il 20esimo scontro diretto in cadetteria fra lo Spezia e il Pescara. Il decimo con i liguri squadra di casa.

Ad oggi il Delfino conduce per 3-2 in trasferta e 7-6 in totale. Un distacco figlio anche del 3-1 maturato lo scorso anno al Picco: Mancuso al 9’, Monachello al 35’, Galabinov al 37’, Monachello al 56’.

I primi scontri diretti fra i due club risalgono agli anni Quaranta dello scorso secolo. Poi ecco una lunga assenza e il ritorno del match in questo Duemila.

I bianconeri, reduci dal KO rimediato contro la capolista Benevento, in casa contano 24 punti (7V – 3X – 3P con 21GF e 14GS). I biancazzurri, che hanno ritrovato il successo contro l’Ascoli dopo 3 sconfitte di fila, in trasferta hanno raccolto 15 punti (5V – 0X – 7P con 15GF e 20GS).

Soprattutto, la squadra oggi guidata da Legrottaglie non fa X dal torneo 2018-2019, quando nei play-off contro l’Hellas Verona non andò oltre il pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0.

Come terminò un girone fa il testa a testa fra le due compagini? Si imposero gli spezzini per 2-1: Machin al 23’, Bartolomei al 69’, Gudjohnsen al 71’.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B)

9 incontri disputati

2 vittorie Spezia

4 pareggi

3 vittorie Pescara

13 gol fatti Spezia

10 gol fatti Pescara

PRIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Pescara 0-0, 15° giornata 1941/1942

ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Pescara 1-3, 8° giornata 2018/2019