Un Sampdoria-Juventus senza mezze misure

La Sampdoria non vince in campionato dalla 32esima giornata, 2-0 nel derby casalingo contro il Genoa. La Juventus non vince in campionato dalla 33esima giornata, 2-1 sulla Fiorentina allo Stadium.

Sono queste le premesse a una sfida che, da quando i bianconeri fanno incetta di scudetti, non sembra avere mezze misure. O vincono i piemontesi, 4 volte di cui 3 per 1-0. O vincono i liguri, in 2 occasioni entrambe col punteggio di 3-2.

E così l’ultimo segno X al termine di un Sampdoria-Juventus di campionato è rappresentato dallo 0-0 della stagione 2010-2011. Pareggio ad occhiali che è anche il terzo punteggio più ricorrente con le sue 7 presenze in 60 incontri disputati. Lo ‘superano’ soltanto lo 0-1, 8 apparizioni, e l’1-1, 9 caps.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

60 incontri disputati

20 vittorie Sampdoria

18 pareggi

22 vittorie Juventus

70 gol fatti Sampdoria

73 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Juventus 0-3, 34° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Juventus 3-2, 13° giornata 2017/2018