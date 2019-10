Un solo acuto leccese a Torino...e una sola volta senza gol per il Toro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino che si presenta a punteggio pieno a questo posticipo serale del lunedì contro il Lecce, avendo vinto entrambe le partite giocate finora. Viceversa il Lecce è partito male in campionato perdendo sia in trasferta contro l'Inter, che in casa contro il Verona.

Nelle dieci partite finora disputate a Torino, i salentini hanno ottenuto una sola vittoria. Era il 9 gennaio 2000 quando i giallorossi espugnarono il Delle Alpi per 2-1 grazie ad una doppietta di Lucarelli (momentaneo 1-1 siglato da Ferrante su rigore). Una sola volta il Toro non è riuscito a realizzare nemmeno un gol al Lecce in casa il 12 febbraio 1989 (partita che finì 0-0). Del resto quella fu un'annata disgraziata per i granata che retrocedettero in Serie B, mentre il Lecce riuscì ad ottenere una salvezza tranquilla arrivando a ridosso addirittura della zona Uefa.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

6 vittorie Torino

3 pareggi

1 vittoria Lecce

22 gol fatti Torino

9 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1985/1986 Serie A Torino vs Lecce 3-1

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2009/2010 Serie B Torino vs Lecce 2-2