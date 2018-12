Un solo bolognese è riuscito a fare gol ad Empoli. Azzurri e rossoblu abbonati allo 0-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Empoli e Bologna si sono affrontati in tutte le serie professionistiche del calcio italiano. In nove trasferte in terra toscana, la squadra rossoblu non è mai riuscita a vincere avendo rimediato tre sconfitte e ottenuto sei pareggi. Non solo, il Bologna ha realizzato solamente una rete all'Empoli in trasferta ed è quella di Verdi (inutile per altro) nel 3-1 subito il 7 maggio 2017.

Empoli e Bologna sono abbonate allo 0-0: sei pareggi al Castellani in tutte e sei le volte la gara è terminata a reti bianche.

Sette partite senza vittorie per il Bologna in questo campionato e la panchina di Inzaghi traballa fortemente. Dall'altra parte Iachini ha sostituito Andreazzoli e gli azzurri hanno letteralmente cambiato marcia avendo ottenuto due vittorie e un pareggio con il nuovo tecnico.

TUTTI I PRECEDENTI AD EMPOLI (SERIE A, B E C)

3 vittorie Empoli

6 pareggi

0 vittorie Bologna

6 gol fatti Empoli

1 gol fatto Bologna

LA PRIMA SFIDA AD EMPOLI

1984/1985 Serie B Empoli vs Bologna 0-0

L'ULTIMA SFIDA AD EMPOLI

2016/2017 Serie A Empoli vs Bologna 3-1