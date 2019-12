© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'ultima giornata di campionato, la Roma si è vista interrompere una serie positiva di che durava da sei turni (4 vittorie e 2 pareggi). Il Brescia invece è in netta difficoltà: ultimo posto in classifica, allenatore cambiato (via Corini dentro Grosso) e una vittoria che manca dalla quarta giornata. Dopo di allora un solo punto fatto in sette partite con una gara da recuperare contro il Sassuolo.

23 partite giocate all'Olimpico tra Roma e Brescia e un solo successo delle 'rondinelle' ed è del 1 novembre 1992. Partita in cui i lombardi si ritrovarono sul 3-0 dopo 34 minuti e per poco non si fecero rimontare (gara terminata 3-2 appunto per il Brescia). Sono solo 13 i gol subiti dalla Roma negli scontri diretti casalinghi tra queste due squadre e 13 volte su 23 i giallorossi sono usciti dal campo con la porta inviolata.

Attenzione alla ripartenza del secondo tempo. La squadra allenata da Fonseca ha segnato la bellezza di sette reti nel primo quarto d'ora della ripresa.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

16 vittorie Roma

6 pareggi

1 vittoria Brescia

46 gol fatti Roma

13 gol fatti Brescia

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Roma vs Brescia 2-1



L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2010/2011 Serie A Roma vs Brescia 1-1