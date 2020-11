Un solo marcatore per il Pescara. A Lecce manca il graffio nel nuovo millennio

vedi letture

Lecce specialista in pareggi in questo inizio di campionato di B. In tre partite su cinque i salentini hanno diviso la posta in palio con i propri avversari. Disastro invece Pescara che ha ottenuto un solo punto nelle prime cinque giornate ed ha già collezionato quattro sconfitte.

Lecce-Pescara si è già giocata in tutte le serie professionistiche del nostro calcio. I giallorossi sono in netto vantaggio in fatto di vittorie, almeno tra le mura amiche (19 contro 8). In serie cadetta sono 9 contro 5. L'ultimo successo degli abruzzesi a Via del Mare, risale al 6 giugno del 1999 (0-1 gol di Sullo).

Con due reti segnate, quello del Pescara è il peggior attacco attualmente dell'intera Serie B. Due gol e un solo marcatore (anche questo è un record negativo) ovvero Maistro (nella foto).

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A, B E C)

19 vittorie Lecce

5 pareggi

8 vittorie Pescara

49 gol fatti Lecce

25 gol fatti Pescara

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1946/1947 Serie B Lecce vs Pescara 1-2

L'ULTIMA SFIDA A LECCE

2018/2019 Serie B Lecce vs Pescara 2-0