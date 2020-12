Una Fiorentina a digiuno da 446 minuti all’assalto di fort Stadium

Sono 16 i punti di differenza fra la Juventus, 27 (7V – 6X – 0P), e la Fiorentina, 11 (2V – 5X – 6P), alla vigilia dello scontro diretto allo Stadium.

La passata stagione fu un 3-0 per i padroni di casa in bianconero: Cristiano Ronaldo al 40 e all’80’, entrambi i centri su calcio di rigore, De Ligt nel recupero del secondo tempo. E così i segni 1 in schedina senza soluzione di continuità salirono a quota 9.

L’ultima volta a punti per i giocatori in maglia viola risale al 2010-2011, quando fu 1-1: autorete di Motta al 4’, pareggio di Pepe all’83’.

Mentre per rintracciare un successo della squadra ospite dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al 2007-2008, 2-3 con Osvaldo man of the match ben oltre il novantesimo.

La compagine di Pirlo è reduce dal 4-0 rifilato al Parma sul prato del Tardini. Doppietta del solito Ronaldo e centri di Kulusevski e Morata (per lo spagnolo anche 2 assist vincenti). Quella di Prandelli viene dall’1-1 casalingo contro l’Hellas Verona. Un pareggio di rigore, subito e segnato.

Fra l’altro lontano dal Franchi i gigliati sembrano essere in sciopero del gol. Dopo quello di Biraghi al 4’ della trasferta con lo Spezia, quarto turno, ecco 446 minuti di digiuno assoluto (recuperi vari esclusi). Non certo una bella premessa per andare a sfidare la difesa meno battuta della Serie A e che, con quello piazzato sabato, è arrivata a quota 4 clean sheet in campionato.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

81 incontri disputati

55 vittorie Juventus

20 pareggi

6 vittorie Fiorentina

172 gol fatti Juventus

67 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Fiorentina 2-2, 34° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Fiorentina 3-0, 22° giornata 2019/2020