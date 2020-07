Una sfida fra sogni di promozione e l’incubo retrocessione

Chi gioca fra le mura di casa non può sbagliare, il rischio è di ritrovarsi un gradino sopra la zona retrocessione diretta. Chi si esibisce in trasferta non può sbagliare, il rischio è di ritrovarsi negli ultimi vagoni del treno per i play-off.

Pescara-Frosinone è sfida (che non ammette passi falsi) che fra cadetteria e Serie C vanta 7 precedenti.

In B il bilancio è in pareggio.

Avversari per 4 volte da metà degli anni Duemila vantano 1 successo per parte (3-0 biancazzurro nel 2014-2015: Melchiorri, Maniero, Pasquato; 0-2 giallazzurro nel 2006-2007: Di Nardo, Lodi) e 2 segni X (1-1 nel 2010-2011 e 3-3 nel 2017-2018).

Se però ci aggiungiamo i testa a testa nel terzo livello del calcio italiano ecco che gli abruzzesi prendono il largo.

I padroni di casa sono reduci da 2 pareggi e non vincono dal 29esimo turno, 3-1 sulla Juve Stabia. All’Adriatico (6V – 7X – 4P con 29GF e 22GS) hanno raccolto 25 punti, un bottino migliore soltanto a quello di altri 4 club (Cittadella, Cosenza, Venezia, Livorno).

Lontano dallo stirpe gli ospiti (4V – 6X – 7P con 11GF e 18GS) hanno totalizzato 18 punti, bottino da metà classifica, non da chi ha ambizioni di risalita in Serie A (anche perché in 7 hanno fatto meglio, mentre altre 3 hanno lo stesso valore). Nella scorsa giornata hanno fatto pari, mentre prima c’era stato il KO di Empoli. La vittoria manca dal 2-1 sullo Spezia alla 32esima giornata.

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE B E SERIE C)

7 incontri disputati

3 vittorie Pescara

3 pareggi

1 vittoria Frosinone

12 gol fatti Pescara

6 gol fatti Frosinone

PRIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Frosinone 0-2, 7° giornata 2006/2007

ULTIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Frosinone 3-3, 3° giornata 2017/2018