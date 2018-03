Una vittoria che manca da più di 50 anni. La pareggite Spal, mentre il Bologna...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vittoria che manca da oltre 50 anni. E’ quella della Spal nei confronti del Bologna. L’ultimo successo dei ferraresi è datato 16 ottobre 1966 con gol di Dell’Omodarme.

Nel conteggio dei precedenti abbiamo tenuto conto anche della partita per la semifinale dei play off di Serie C andata in scena nella stagione 1993/94 e che ha visto il Bologna imporsi per 1-0, ma essere eliminato in virtù del 2-0 ottenuto nel capoluogo emiliano all’andata dai ferraresi.

Per quanto riguarda il campionato attuale, la curiosità la troviamo tra i pareggi. La Spal è la terza squadra per numero di pareggi ottenuti (assieme ad Atalanta e Fiorentina e dietro a Torino ed Inter), che sono otto. Dall’altra parte invece c’è una formazione, quella di Donadoni che non sa proprio pareggiare. Lo ha fatto solo tre volte dall’inizio del campionato ed è quella che ne ha ottenuti meno (assieme all’Udinese e al Napoli), solo dopo il Benevento che è fermo ad uno e la Juventus che è a due.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A, B E C)

4 vittorie Spal

8 pareggi

9 vittorie Bologna

12 gol fatti Spal

23 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1951/1952 Serie A Spal vs Bologna 2-1

L’ULTIMA SFIDA A FERRARA

1994/1995 Serie C1 Spal vs Bologna 0-0