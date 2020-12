Una vittoria di Juric su Di Francesco ma che è costata cara al tecnico abruzzese

Sono tre le sfide complessive giocate tra Di Francesco e Juric in veste di allenatori. L'attuale tecnico del Cagliari è in vantaggio sul collega per due successi ad uno (ancora non si sono verificati pareggi tra di loro). In casa di Juric, il bilancio è però di 1-1. La scorsa stagione il Verona guidato dal serbo si impose per 2-0 sulla Samp del tecnico pescarese che, a seguito di quella sconfitta, presentò le proprie dimissioni e lasciò Genova.

Buono il bilancio di Juric contro il Cagliari perché è riuscito ad uscire dal campo con quattro vittorie e due sole sconfitte. Il pareggio è merce rara perché si è verificato una sola volta, tra l'altro la scorsa stagione (Cagliari-Verona 1-1 29 settembre 2019). Nonostante lo score sia buono, c'è da dire che in queste partite è stato il Cagliari ad aver realizzato più reti (14 contro le 13 delle squadre di Juric). A pesare su questo bilancio sono proprio le due affermazioni dei sardi perché in entrambe le circostanze sono state molto rotonde (Cagliari-Crotone 4-0 e Cagliari-Genoa 4-1).

Quasi in perfetto equilibrio invece il bilancio di Di Francesco contro il Verona. Cinque le sue affermazioni, contro le quattro gialloblu e con annessi anche quattro pareggi nelle 13 partite complessive che si sono già disputate con questi protagonisti.

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS DI FRANCESCO (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria Juric

0 pareggi

2 vittorie Di Francesco

2 gol fatti squadre Juric

3 gol fatti squadre Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS CAGLIARI

4 vittorie Juric

1 pareggio

2 vittorie Cagliari

13 gol fatti squadre Juric

14 gol fatti Cagliari

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS VERONA

5 vittorie Di Francesco

4 pareggi

4 vittorie Verona

14 gol fatti squadre Di Francesco

13 gol fatti Verona