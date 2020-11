Una volta ogni due l'Inter fa centro col Toro. Granata male nei secondi tempi

Tre vittorie, tre pareggi, una sconfitta con questo ruolino di marcia l'Inter ha cominciato il campionato di Serie A. Le cose non vanno benissimo per i nerazzurri in casa: una vittoria, un pari e una sconfitta, con 4 punti ottenuti la squadra di Conte è 14esima per rendimento interno. Torino in difficoltà in queste prime giornate anche se i granata si presentano a questo avendo ottenuto due risultati utili consecutivi (vittoria esterna nel recupero contro il Genoa e pareggio interno contro il Crotone) che sono serviti come ricostituente per una classifica che era anemica.

39 vittorie su 76 gare disputate nei campionati a girone unico a Milano. Praticamente una volta ogni due, l'Inter riesce a fare bottino pieno in casa contro il Torino. Il Toro invece ha conquistato il successo nel capoluogo lombardo solamente in undici circostanze. Ultima vittoria granata il 3 aprile 2016 (2-1 con rete decisiva su rigore di Belotti).

Il Torino può già lamentarsi per i suoi secondi tempi. Sei punti persi nella seconda frazione rispetto al risultato conseguito fino all'intervallo. Comincia ad essere una dose già cospicua persa per strada.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

39 vittorie Inter

26 pareggi

11 vittorie Torino

120 gol fatti Inter

52 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Inter vs Torino 3-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2019/2020 Serie A Inter vs Torino 3-1