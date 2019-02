© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Venezia e Perugia è stata una delle sfide più caratterizzanti della scorsa stagione. Neroverdi e biancorossi si sono affrontati infatti due volte in Laguna, una per la regular season e una per i play off: in entrambi i casi si sono imposti i padroni di casa.

Quattro i successi per gli umbri l'ultimo, uno spettacolare 2-4, è del 30 aprile 2005, quando queste due squadre giocavano in A. Il risultato che è più raro è però il pareggio, che si è verificato in una sola circostanza nella lontana ormai stagione 1967/68 (0-0).

Venezia senza vittorie dalla 21esima giornata, ovvero quattro turni fa (anche se uno di questi è stato quello di riposo).

TUTTI I PRECEDENTI A VENEZIA (SERIE A E B)

8 vittorie Venezia

1 pareggio

4 vittorie Perugia

21 gol fatti Venezia

13 gol fatti Perugia

LA PRIMA SFIDA A VENEZIA

1933/1934 Serie B Venezia vs Perugia 0-3

L'ULTIMA SFIDA A VENEZIA

2017/2018 Serie B Venezia vs Perugia 3-0