Venezia, Perugia e uno degli spareggi più lunghi e cervellotici della storia

Venezia in vantaggio negli scontri diretti in casa contro il Perugia. In dieci partite già giocate in casa dei lagunari c'è da segnalare un solo pareggio che è anche l'unico 0-0 della serie, risalente al 14 gennaio 1968.

UNO SPAREGGIO INFINITO – Venezia e Perugia sono stati protagonisti di uno degli spareggi più cervellotici e lunghi della storia. Nel campionato 1967/68 di Serie B, cinque squadre (oltre a loro due c'erano Genoa, Lecco e Messina) arrivarono al terzultimo posto a pari merito con 36 punti e si sfidarono per evitare la retrocessione in C. Per determinare le ultime due discese all'inferno furono fatti due gironi: il primo di cinque squadre che ebbe come risultato il saluto alla B del Messina e il secondo di quattro, che vide soccombere...proprio il Venezia. Gli spareggi finirono il 21 luglio del 1968.

TUTTI I PRECEDENTI A VENEZIA (SERIE A E B)

6 vittorie Venezia

1 pareggio

3 vittorie Perugia

16 gol fatti Venezia

10 gol fatti Perugia

LA PRIMA SFIDA A VENEZIA

1967/1968 Serie B Venezia vs Perugia 0-0

L'ULTIMA SFIDA A VENEZIA

2017/2018 Serie B Venezia vs Perugia 1-0