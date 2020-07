Verona-Atalanta, attenzione a cosa accadrà in panchina

Le ultime 9 sfide di campionato sono terminate sempre con un vincitore.

Una serie iniziata nel 1998-1999 in cadetteria, 1-0 Marasco, e arrivata al 2017-2018 in Serie A, 0-5 con Cristante, tripletta di Ilicic (una rete su rigore) e Gomez.

Così per rintracciare un segno X in schedina dobbiamo andare al 1996-1997, 1-1, oppure se lo preferiamo a reti inviolate al 1994-1995, 0-0.

A proposito di pareggio ad occhiali, vale a scrivere senza gol. Nel massimo campionato italiano non è mai comparso fino a oggi. L’Hellas Verona è rimasto senza marcare in 2 dei 19 incontri disputati, l’Atalanta una volta in più, 3.

La sfida di questo pomeriggio, calcio d’inizio ore 17:15, metterà di fronte il miglior attacco del torneo alla quarta difesa meno battuta.

All’andata fu 3-2 per i bergamaschi: Di Carmine al 23’, Malinovskyi al 44’, Di Carmine al 57’, Muriel dagli undici metri al 64’, Djimsiti al 93’. Con il centrocampista ucraino al suo primo centro in Serie A (da subentrato).

Perché una cosa accomuna le squadre di Gasperini e Juric: la capacità di mandare a rete i giocatori che si alzano dalla panchina nel corso dei match. L’Atalanta è prima in questa graduatoria di rendimento con 18 gol dai panchinari. Su 93 centri totali significa il 19,3%. Praticamente un gol ogni 5. L’Hellas Verona fa peggio in valori assoluti, 11 reti, ma meglio in percentuale, il 26,8% del totale delle segnature gialloblù (che sarebbero 41). Siamo a uno ogni quattro circa.

Curiosità di chiusura: quella scaligera è l’unica squadra di serie A con un delta pari a zero fra gol marcati e gol incassati.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

35 incontri disputati

14 vittorie Hellas Verona

11 pareggi

10 vittorie Atalanta

41 gol fatti Hellas Verona

40 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Atalanta 3-0, 10° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Atalanta 0-5, 29° giornata 2017/2018