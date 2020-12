Verona-Cagliari nel segno del quattro. Dalla difesa partono le fortune gialloblu

Il rendimento interno del Verona è, quasi, da primato. Sono 10 i punti conseguiti dai gialloblu tra le mura amiche, come Roma e Juventus e meglio ha fatto solo il Milan con 11. Tre sconfitte in cinque gare, viceversa il rendimento in trasferta del Cagliari non è granché.

Quattro vittorie consecutive. Il Verona, in casa, si è imposto sui sardi nelle ultime quattro sfide giocate al Bentegodi. Ma quattro (su 25 precedenti) sono anche le affermazioni complessive tra A e B dei rossoblu in Veneto. L'ultimo successo dei sardi l'8 maggio 2004: un 1-2 con gol decisivo di Esposito al 94'.

Con 7 reti subite, la difesa del Verona è la migliore del campionato, assieme a quella della Juventus. La squadra di Juric è anche prima nella classifica dei 'clean sheet' (gare chiuse senza subire reti) con quattro (un numero che ritorna), come Milan e Napoli. Altra particolarità relativa al Verona: è la squadra che ha realizzato meno reti nel primo tempo assieme alla Lazio, con solo tre segnature.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

17 vittorie Verona

8 pareggi

4 vittorie Cagliari

42 gol fatti Verona

25 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1931/1932 Serie B Verona vs Cagliari 0-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Cagliari 2-1