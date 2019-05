Verona, ci vorrebbe un Inzaghi a Pescara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Hellas Verona non conquista Pescara in campionato dal 1993-1994. Allora, settima giornata di Serie B, terminò col punteggio di 0-2 e la doppietta di Inzaghi. Dopo è stato un monologo del Delfino che ha sempre raccolto punti e sommato 5 vittorie e 7 segni X, marcando il doppio rispetto agli avversari, 12 a 6.

Ma quello appena ricordato è soltanto il secondo successo dei gialloblù in 21 incontri disputati con vista sull’Adriatico. Curiosamente il bis di quanto accaduto proprio nell’incontro precedente, lo 0-1 nella cadetteria 1990-1991 al 22esimo turno con rete di Gritti.

Da notare che l’1-1 e lo 0-0, entrambi comparsi 4 volte, sono i due risultati più ricorrenti in 16 sfide di Serie B.

I ragazzi di Pillon in casa sono OK da 7 gare. L’ultima sconfitta è rappresentata dall’1-5 rimediato dal Brescia lo scorso 3 febbraio. Quelli di Aglietti (subentrato a Grosso solo qualche settimana fa) non vincono in trasferta dall’1-2 a Perugia. Il calendario segnava la data dell’8 marzo, poi ecco 2 pareggi e 2 battute d’arresto. Fra l’altro in questo 2019 la difesa dei Butei ha sempre incassato gol lontano dal Bentegodi.

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

21 incontri disputati

8 vittorie Pescara

11 pareggi

2 vittorie Hellas Verona

23 gol fatti Pescara

13 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Hellas Verona 4-1, 10° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Hellas Verona 1-1, 35° giornata 2018/2019