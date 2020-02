Verona, Juventus, calci di rigore e… CR7 che può fare 500

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di domani sarà il 30esimo Verona-Juventus di campionato.

Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio i padroni di casa, ma lo scarto è minimo: 10 successi per i gialloblù contro i 9 dei bianconeri.

Un’incertezza che si rifletti anche nell’esito degli scontri diretti più recenti: un segno 1 in schedina (2015-2016, 2-1, Toni su rigore, Viviani, Dybala su rigore); 2 pareggi; un successo per la squadra in trasferta (2017-2018, 1-3, Matuidi, Caceres, doppietta di Dybala).

A colpire è però un altro dato.

Gli ultimi 4 Hellas Verona-Juventus hanno prodotto ben 16 gol. Soprattutto hanno marcato entrambe le squadre in campo. Non a caso la sfida corre a una media superiore alle 2 reti ogni novanta minuti.

E se pensiamo che l’Hellas Verona in casa e in Serie A ha incassato fino a oggi 498 reti… qualche giocatore affamato di record vorrà fare 500.

Al Bentegodi i ragazzi di Juric hanno raccolto 18 punti (5V – 3X – 3P con 15GF/11GS). In generale sono reduci dallo 0-0 all’Olimpico contro la Lazio. Recupero della 17esima giornata disputato mercoledì. Risultato che ha permesso alla serie di match positivi di arrivare a quota 7.

La compagine di Sarri in esterna ha fatto 23 punti (7V – 2X – 2P con 16GF/11GS). Una settimana fa contro la Fiorentina ha messo in mostra i tratti distintivi del cosiddetto ‘sarrismo’: gran possesso palla, tanti passaggi, pressing alto. Ma nell’ultima trasferta a Napoli ha incassato un KO.

Chiudiamo ponendo l’accento sui calci di rigore: per l’Hellas 3 a favore nelle ultime 3 gare al Bentegodi; per la Vecchia Signora 3 contro nelle ultime 5 trasferte. Senza scordare che un girone fa gialloblù e bianconeri se ne videro accordare uno per parte allo Stadium.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

10 vittorie Hellas Verona

10 pareggi

9 vittorie Juventus

33 gol fatti Hellas Verona

35 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Juventus 2-3, 18° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Juventus 1-3, 19° giornata 2017/2018