Verona, la Juventus vuole iscriverti al club dei 100

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se nella letteratura calcistica c’è spazio per la fatal Verona, buttando un occhio ai precedenti Juventus-Hellas dovremmo iniziare a scrivere di incubo Torino.

Perché mai i gialloblù hanno colto un successo in casa della Vecchia Signora. Su 29 incontri disputati contiamo 25 affermazioni bianconere e 4 segni X. Fra l’altro la Juventus che ospita gli scaligeri in campionato è reduce da 12 vittorie di fila. Una serie cominciata nella stagione 1988-1989 alla 34esima con un 3-0 griffato dalla doppietta di Rui Barros e dal centro di Laudrup, passata quindi per altri 11 trionfi senza soluzione di continuità, con 26 marcature all’attivo e solo 6 reti al passivo.

L’ultimo scontro diretto risale a due stagioni fa e terminò per 2-1. Punteggio che si rivela anche quello più ricorrente con le sue 8 caps già messe assieme.

Anche conteggiando i match a campi invertiti, col Bentegodi a fare da scenografia, il bilancio degli scontri diretti continua a pendere dalla parte dei bianconeri. Che fra l’altro vengono da 2 successi di fila, entrambi nella stagione 2017-2018. Nella storia del match già altre 4 volte Madama è riuscita a fare un tris di vittorie fra impegni in casa e fuori, la più recente a fine anni Novanta. Mentre il record è dato da 4 trionfi raccolti fra il girone di ritorno del torneo 1988-1989 e l’andata del 1991-1992, fra la seconda parte della stagione 2001-2002 e la prima del 2013-2014.

Chiudiamo con qualche spunto sparso.

E’ dal San Valentino del 1988 che uno Juventus-Verona non termina 0-0. Il totale dei gol marcati dai piemontesi in Serie A è giunto a 98, 64 fra le mura di casa, 34 in trasferta. Sono zero i rigori a favore della squadra di Sarri in questo torneo, mentre quelli contro il Verona hanno già toccato quota 2.

A proposito di penalty. L’unico fallito da CR7 nella sua prima stagione di Serie A lo calciò contro l’altra metà di Verona, il Chievo, e proprio allo Stadium.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

25 vittorie Juventus

4 pareggi

0 vittorie Hellas Verona

65 gol fatti Juventus

18 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Hellas Verona 3-2, 1° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Hellas Verona 2-1, 38° giornata 2017/2018