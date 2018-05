Verona, la salvezza passa per un campo tabù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’andata fu un indiscutibile 3-0 per i gialloblù. Verona che non ha mai conquistato la Milano rossonera. Anche se nelle ultime due occasioni c’è scappato il segno X: fu 2-2 nel 2014-2015 e 1-1 nel 2015-2016.

E così se prendiamo in considerazione gli ultimi incroci fra Hellas e Milan senza considerare il fattore campo, ecco che ci imbattiamo in una serie che per i veneti ha raggiunto i 4 risultati utili di fila: 2 vittorie e altrettanti match chiusi in parità.

Fra l’altro in perfetta media inglese, vittorie al Bentegodi e pareggi al Meazza.

Nella storia della sfida solo un’altra volta i gialloblù hanno fatto punti per 3 incroci consecutivi. Fra tra il 1987-1988 e il 1989-1990, quando arrivarono uno dopo l’altro lo 0-0, l’1-1 e, ancora, lo 0-0.

Chiusura con un paio di statistiche dal fronte classifica all time di Serie A.

Verona a quota 299 gare pareggiate in totale e con 49 trasferte vittoriose.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

27 incontri disputati

16 vittorie Milan

11 pareggi

0 vittorie Hellas Verona

45 gol fatti Milan

18 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Hellas Verona 2-0, 31° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Hellas Verona 1-1, 16° giornata 2015/2016