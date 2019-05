Verona-Pescara, ancora play-off. Ma stavolta non è finale come nel 2010

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono tre i risultati che con una maggiore frequenza ricorrono al termine dei Verona-Pescara di campionato.

I successi casalinghi per 2-1 e 2-0, entrambi con 3 caps fino a oggi, e il pareggio ad occhiali, vale a dire col punteggio di 0-0, anch’esso maturato in 3 occasioni.

La seconda sfida di semifinale di play-off di Serie B 2018-2019 vanta precedenti in Serie A, 3, cadetteria, 16, Serie C, 2. Il bilancio è nettamente dalla parte dei calciatori in gialloblù, che solo una volta non hanno raccolto punti: gara d’apertura del campionato 2011-2012, 1-2 il finale, Immobile e doppio Ceccarelli, una volta però nella porta sbagliata, i marcatori.

Curiosamente dai 21 incontri disputati emerge anche una partita di play-off. Era la stagione 2009-2010 e i due club si ritrovarono avversari nella finale della Lega Pro 1B. Il 6 giugno col Verona in casa terminò 2-2. Ciotola (V) al 4’, Ganci (P) su rigore al 55’, Sansovini (P) al 68’, infine, Russo (V) al 94’. Un match che vedeva seduti sulle panchine Vavassori, per i veneti, e Di Francesco, per gli abruzzesi, caratterizzato pure da due espulsioni: Pugliese fra i gialloblù e Tognozzi fra i biancazzurri.

Quest’anno il match del Bentegodi s’è chiuso sul 3-1 per i locali. Confermando fra l’altro una singolare tendenza. Negli ultimi 7 Verona-Pescara di cadetteria hanno marcato sempre entrambe le squadre in campo.

Nel girone di ritorno, qualche settimana fa, è stato 1-1.

E così la striscia positiva dei Butei contro il Delfino sale a quota 2 match, mentre l’ultimo KO risale ancora al 2011-2012, quando perfino nel girone di ritorno arrivò un KO.

Chiusura con una curiosità dal fronte gol marcati: sono 47 quelli dei veronesi in B fra gare al Bentegodi e in casa degli abruzzesi.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

21 incontri disputati

14 vittorie Hellas Verona

6 pareggi

1 vittoria Pescara

41 gol fatti Hellas Verona

17 gol fatti Pescara

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

Hellas Verona-Pescara 2-1, 31° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

Hellas Verona-Pescara 3-1, 16° giornata 2018/2019