Virtus Entella in cerca della 'prima' a Salerno e in questa B

Quinto scontro diretto in Serie B Salernitana-Virtus Entella.

Dai 4 precedenti emerge un bilancio che strizza l’occhio ai padroni di casa. I granata, infatti, hanno sempre raccolto punti, conquistando 2 successi e altrettanti segni X.

Prima curiosità: non c’è mai stato un bis a livello di punteggi, sempre un risultato differente dagli altri al triplice fischio finale dei quattro match.

All’Arechi i padroni di casa sono senza sconfitte. L’ultima battuta d’arresto arrivò lo scorso 31 luglio per via di un’altra compagine ligure, lo Spezia si impose per 1-2. Lontano dal Comunale gli ospiti sono ancora alla ricerca del successo. Anzi, la vittoria sarebbe la primissima in questo campionato, perché mai centrata nelle tredici giornate già disputate. Il più recente colpo esterno porta la data del 17 luglio 2020, 4-2 a Empoli.

L’undici di Castori, dopo aver raggiunto la vetta, sembra essersi smarrito. Prima il KO col Brescia quindi i due segni X nei big match contro Lecce e Frosinone. La formazione di Vivarini non smuove la classifica dall’1-1 con l’Ascoli. Successivamente ecco una manita di sconfitte senza soluzione di continuità.

Chiusura con una statistica che riguarda tutti gli scontri diretti in cadetteria fra i club granata e biancoceleste.

In casa i campani hanno marcato 6 reti, in Liguria sono riusciti a farne esattamente la metà, 3. Pertanto il primo centro a loro favore rappresenterà anche decimo gol alla Virtus Entella nel secondo livello del calcio italiano.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE B)

4 incontri disputati

2 vittorie Salernitana

2 pareggi

0 vittorie Virtus Entella

6 gol fatti Salernitana

4 gol fatti Virtus Entella

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Virtus Entella 2-2, 29° giornata 2015/2016

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Virtus Entella 2-1, 11° giornata 2019/2020