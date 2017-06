Arezzo, per la panchina spunta Pavanel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Arezzo dopo la mancata cessione societaria va alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. Il direttore sportivo Roberto Gemmi, che sarà confermato, è in trattativa con Massimo Pavanel, ex tecnico della Primavera dell'Hellas Verona, e proverà a chiudere a breve l'affare come riporta La Gazzetta dello Sport.