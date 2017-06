Bisceglie, piace Parodi della Juve: il difensore del '97 può arrivare in prestito

Si comincia a pensare al mercato in casa Bisceglie. La società pugliese, che l'anno prossimo disputerà la Lega Pro, o Serie C che dir si voglia, ha messo gli occhi, secondo quanto raccolto da TuttoLegaPro sul difensore Giulio Parodi, di proprietà della Juventus, che potrebbe arrivare in Puglia con la formula del prestito. Il giocatore classe '97 nello scorso campionato ha militato nel Pordenone, dove ha totalizzato 14 presenze ed una rete.