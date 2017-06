Carrarese, vicino l'ingaggio di Maccarone dall'Empoli

© foto di Federico De Luca

Una bandiera dell'Empoli potrebbe cambiare aria. Massimo Maccarone infatti, in Toscana dal 2012 (dopo il biennio 2000-2002) è vicino alla Carrarese allenata (a gratis) da Silvio Baldini. L'attaccante classe '79 ritroverebbe così l'allenatore avuto proprio ad Empoli tra il 2000 ed il 2002. Il nuovo presidente della Carrarese, Oppicelli, aspetta una risposta dal giocatore per la prossima settimana, sperando di poter contare su Maccarone in questa nuova avventura. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.