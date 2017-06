Catania, Lucarelli: "Vogliamo fare un campionato di vertice. Livorno? Mai"

© foto di Giuseppe Scialla

L'allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua nuova avventura alle pendici dell'Etna: “Lavoreremo per essere al vertice del campionato e provare a tornare in Serie B. L'importante sarà essere nelle zone alte di classifica verso marzo-aprile quando si deciderà il campionato. Lo zoccolo duro resterà e poi aggiungeremo un mix fra giovani di prospettiva ed esperti. Sono un allenatore che punta a scegliere il modulo che meglio si sposa con gli elementi presenti in rosa per poterli fare rendere al meglio, senza fossilizzarmi su uno o due schieramenti. - conclude il tecnico parlando di un possibile futuro sulla panchina del Livorno - Non lo allenerò mai, ci sono delle situazioni personali che devo risolvere in quella città".