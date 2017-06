Catania, trovato l'accordo con lo Sporting per Rinaudo

Fonte: calciocatania.it

Il Calcio Catania rende noto di aver raggiunto e firmato, con la società Sporting Clube de Lisbona, un accordo relativo al pagamento del corrispettivo dovuto a seguito dell'acquisizione, risalente al 22 luglio 2014, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore argentino Fabián Andrés Rinaudo. L'intesa, siglata dall'amministratore delegato del Calcio Catania Pietro Lo Monaco e dal vice presidente dello Sporting Carlos Vieira, è giunta a seguito di una trattativa complessa, sviluppata anche grazie al lavoro degli avvocati Ida Linda Reitano, consigliere d'amministrazione del nostro club, e Nuno Barbosa, autorevole riferimento per il sodalizio lusitano. L'accordo sottoscritto, già trasmesso alla FIFA, soddisfa definitivamente, in vista dell'iscrizione al prossimo campionato, il requisito relativo alle pendenze nei confronti delle società affiliate alle federazioni riconosciute dal massimo ente calcistico mondiale. Per il Calcio Catania si tratta di un nuovo indicatore di risanamento e di un passaggio basilare, che consente di garantire un nuovo impulso alla programmazione.