Catanzaro, Mancini punta ad acquistare il club

© foto di Federico Gaetano

In casa Catanzaro si attende una svolta societaria che possa dare alla squadra una nuova proprietà e la possibilità di continuare a giocare in Serie C. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com nella giornata di oggi l'ex presidente del Latina Benedetto Mancini avrebbe incontrato il sindaco della città calabrese per capire la situazione economica del club e nel caso procedere all'acquisizione. Sarà una corsa contro il tempo visto che le scadenze per iscriversi al campionato sono imminenti.