Como, la prima scadenza non sarà rispettata. In arrivo una penalizzazione

Il Como nella prossima stagione partirà con una penalizzazione in classifica non avendo rispettato la scadenza di oggi relativa agli stipendi per i problemi legati al trasferimento internazionale di denaro. La proprietaria del club Akosua Puni, come riporta Tuttolegapro.com, che il ritardo è dovuto a degli errori tecnici compiuti dai consulenti esterni alla società lariana. Il denaro dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma non in tempo per saldare la prima scadenza.