Consiglio Federale, nuove regole per penalizzazioni e ripescaggi

© foto di Luigi Gasia

Il Consiglio Federale odierno, oltre ad aver approvato il bilancio del 2016, ha preso alcune decisioni riguardanti le modifiche regolamentari riguardo le penalizzazioni in classifica dei club per i mancati pagamenti e riguardo i ripescaggi in Lega Pro relativi alla stagione 2017/18. Questo quando si legge nel comunicato:

Modifiche regolamentari

Il Consiglio ha approvato all’unanimità l’aumento da 1 a 2 punti della penalizzazione in classifica nei campionati professionistici, in caso di mancato o ritardato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle relative ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a partire dalla stagione sportiva 2017/2018.

Regolamento LND per i ripescaggi in Lega Pro

E’ stato approvato all’unanimità il regolamento LND per i ripescaggi in Lega Pro relativi alla stagione sportiva 2017/2018 che prevede tre graduatorie distinte: la prima tra le 9 vincenti la finale play off di ciascun girone; la seconda composta dalle perdenti la finale play off di ciascun girone; la terza con le 18 squadre perdenti la prima fase dei play off di ciascun girone.