ESCLUSIVA TMW - Ag. Leveque: "Talento prospettico, piace in A e in B"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Inizia a muoversi il mercato di Alessio Leveque, fantasista classe '99 in forza all'Akragas. Il giovane talento biancazzurro ha esordito quest'anno tra i professionisti agli ordini del tecnico Lello Di Napoli, totalizzando 10 presenze e sfornando una serie di prestazioni positive che hanno ben impressionato gli emissari inviati da diversi club per visionarlo. A confermarlo ai microfoni di TuttoMercatoWeb è proprio il suo rappresentante, l'Agente Fifa Bruno Di Napoli.

Quale può essere il futuro del ragazzo?

"Adesso è vincolato all'Akragas e vedremo gli sviluppi. Tuttavia, nel corso di questa stagione, ha attirato le attenzioni di diverse società di A e di B che ne hanno apprezzato le potenzialità. Alessio, oltre ad avere numeri tecnici importanti, ha dimostrato anche grande personalità in campo. Basti vedere l'assist che domenica ha mandato in gol Longo per l'1-1 finale. E' un ragazzo, insomma, che sa prendersi le dovute responsabilità quando occorre, nonostante sia solo un '99. Credo che, a questo punto, meriti il salto di qualità".

Tatticamente quale ruolo riesce ad interpretare al meglio?

"Lui ha giocato da esterno offensivo sia a destra sia a sinistra. E spesso è stato utilizzato anche alle spalle dei due attaccanti. Fatto sta che, nella partitelle di allenamento, il mister lo ha provato anche come play. Un ruolo che potrebbe anche svolgere perché ha il piede per farlo".