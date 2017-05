ESCLUSIVA TMW - Akragas, Nigrelli: "Salvezza storica. La città lo meritava"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Grazie al pari raggiunto quasi in extremis col Melfi all'Esseneto, l'Akragas potrà presentarsi ai nastri di partenza della prossima Lega Pro per il terzo anno consecutivo dopo la promozione dell'era Feola. Un traguardo tanto più gustoso perché impensabile a febbraio, dopo il mercato invernale. Una salvezza, quindi, che resterà nella storia del Gigante, come sottolinea ai nostri microfoni il Team Manager Biagio Nigrelli.

Missione salvezza compiuta: ma quanta sofferenza...

"C'erano 30 gradi e faceva un caldo infernale. Abbiamo avuto un dispendio energetico notevole e, ad un certo punto, nei ragazzi era montata anche un po' di ansia. Ma, proprio quando le cose potevano precipitare, la squadra è venuta maggiormente fuori mostrando un grande carattere. In questi casi l'esperienza è fondamentale, eppure è stato straordinario vedere dei ragazzini che, con energia e forza mentale, hanno sopperito ad una situazione difficile che sembrava senza uscita".

A febbraio sembravate spacciati anche perché le dirette concorrenti avevano condotto un mercato più ambizioso.

"Quando a gennaio operammo le cessioni dolorose di alcuni tra i calciatori più rappresentativi, in considerazione della riduzione del budget, ci fu molto scoramento tra i tifosi. Qualcuno pensò che l'obiettivo massimo fosse quello di evitare l'ultimo posto in classifica in quanto la squadra si era indebolita. Ma fu proprio in quel momento che ci coalizzammo al nostro interno per tentare l'impresa. E di questo va dato ampio merito a mister Di Napoli che fu l'unico a credere da subito nella salvezza diretta. Fu lui, nel chiuso degli spogliatoi, a dirci che avremmo dovuto stringerci tutti insieme per provare a fare qualcosa di straordinario in quanto il bello del calcio sta proprio nella capacità di far diventare possibile l'impossibile".

E in questa cavalcata avete avuto anche la possibilità di mettere in evidenza tanti gioiellini.

"Appunto. Magari avrebbero avuto meno spazio se non fossero andati via alcuni big. E oggi non si parlerebbe di loro. Anche qui si è distinta l'abilità dell'allenatore che è stata quella di attingere dal settore giovanile ragazzi del '99 e del 2000 che poi hanno esordito in prima squadra facendosi man mano sempre più spazio fino al termine del campionato. In panchina avevamo sistematicamente under '99 e 2000. E alla fine siamo stati tra quei club che hanno mantenuto un minutaggio molto alto per quanto riguarda i ragazzi del vivaio. Mister Di Napoli si è rivelato un uomo eccezionale perché è riuscito a tirar fuori da loro il massimo. Tuttavia lui è stato eccellente anche nel trarre il massimo dallo staff e da tutti i collaboratori, non solo dai calciatori. E' stato il nostro vero collante, colui che ha reso tutto l'ambiente più sereno quando, ad un certo punto, avrebbe avuto tutte le attenuanti per fare un passo indietro. Io i meriti del tecnico non finirò mai di sottolinearli".

E pensare che sarebbe bastato addirittura poco per salvarsi senza passare per i play-out.

"Alcuni episodi sfavorevoli ci hanno penalizzati, penso al pari sfumato a Catanzaro al 90'. Ma andrebbero ricordate tante altre partite perse all'ultimo istante dopo aver sfornato prestazioni importanti. Ciò che è accaduto a Catanzaro lo hanno visto tutti ma non abbiamo recriminato neanche in quella circostanza perché la nostra filosofia sta nel principio di non lamentarsi mai e di guardare sempre avanti. Questo è il nostro cavallo di battaglia in un mondo dove spesso si va a sottolineare il singolo episodio contrario. E' solo lavorando che si ottengono i risultati".

Quale sarà il futuro dell'Akragas?

"La società sta lavorando per trovare al più presto una soluzione positiva. Agrigento ha vissuto domenica un momento di felicità. Questa città vive tanti problemi e vedere la gente piangere di gioia è stato bellissimo. Vorrei rivedere queste scene anche nei prossimi anni perché sarebbe impagabile".