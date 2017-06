ESCLUSIVA TMW - Albinoleffe, Coser: "Stagione sorprendente"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il portiere dell'Albinoleffe Achille Coser ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dell'ultima stagione e del proprio futuro: “Penso sia stata una stagione sorprendente visto gli ultimi due anni in cui c'erano state solo delusioni in cui alla fine abbiamo espresso anche un ottimo gioco di squadra. L'Albinoleffe è tornato a far sognare tutti i propri simpatizzanti ed è questa la cosa importante. Con la Lucchese meritavamo di passare il turno, ma il calcio è così. Comunque come detto prima, nel finale abbiamo mostrato un gioco di qualità migliorando di partita in partita".

A livello personale come è andata?

“Ho iniziato alla grande smentendo quelli che mi davano per finito, ma purtroppo la rivalsa è durata poco a causa dell'infortunio. Ho perso i primi mesi confidando in una terapia che evitasse l'intervento, ma alla fine mi sono dovuto sottoporre a febbraio all'operazione rientrando così solo a metà maggio”.

Quale sarà il suo futuro?

"Farò da chioccia a Cortinovis che merita la sua chance di diventare maturo. Confidando di vedere il grande Albinoleffe del finale".