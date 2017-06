ESCLUSIVA TMW - Alessandria, Pillon: "Dispiace per il Lecce. Reggiana gara dura"

© foto di Giuseppe Scialla

Per parlare della vittoria contro il Lecce ai play off di Lega Pro, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva il tecnico dell'Alessandria Bepi Pillon: "E' stata una partita molto equilibrata, ma direi più in generale anche all'andata l'equilibrio è stato protagonista. Nella prima partita avevamo giocato meglio noi, ieri meglio loro. Dispiace che una delle due sia dovuta uscire così presto, questa era una partita che poteva rappresentare la finale".

Lei dunque è contrario a questa formula per le fasi finali?

"Sinceramente, se esistono le teste di serie, è giusto dare una diversa priorità a loro. Non trovo corretto che la finale si giochi di sabato, con le semifinali disputate una martedì e una mercoledì".

Che partita si aspetta contro la Reggiana?

"Sarà una partita non facile. Il fatto che siano riusciti nell'impresa di eliminare il Livorno ci fa capire quale sia il reale valore dei nostri prossimi avversari".