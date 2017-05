ESCLUSIVA TMW - Arezzo, Sottili: “Stagione importante, dispiace per i playoff”

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Claudia Marrone

Raggiunto da TMW, il tecnico dell'Arezzo Stefano Sottili ha parlato dopo la sconfitta al primo turno di playoff contro la Lucchese.

Che stagione è stata? “In campionato è stato centrato quello che la società mi aveva chiesto a luglio, stare costantemente nelle prime cinque posizioni. Eravamo quarti alla fine del girone di andata e sempre quarti abbiamo chiuso, con un punto in meno fatto rispetto all'andata e abbiamo vinto due derby che ad Arezzo non vincevano da 57 (a Siena) e 17 (con il Livorno) anni.

Nei play-off siamo usciti con una sconfitta casalinga che ha deluso tutti, rimangiandoci quanto di buono era stato fatto prima”.

Cosa vi lascia l'ultima partita? “Rammarico, amarezza e sconforto per non essere riusciti a superare il turno”.

L'Arezzo cosa le ha dato in quest'ultima stagione? “L'opportunità di iniziare un percorso con un gruppo tutto nuovo, un direttore sportivo giovane e capace che - dopo tante stagioni - ha riportato l'Arezzo ed i suoi tifosi ai vertici della Lega Pro”.

Si aspettava l'Alessandria in Serie B? “Sinceramente no. Livorno ed Alessandria erano considerate, da tutti gli addetti ai lavori, tre organici nettamente superiori alle altre squadre, ma non pensavo che l'Alessandria riuscisse ad arrivare direttamente in B. Dobbiamo solo fargli i complimenti”.

Cosa può dire sul suo futuro? "In settimana mi incontrerò con la società e vedremo. In due occasioni (dopo la gara con l'Alessandria e dopo la gara vinta a Piacenza) mi è stato chiesto di rinnovare il contratto ma ho voluto che prima venisse deciso il DS. La scorsa settimana è arrivata la conferma di Gemmi, ora ci troveremo per capire se ci sarà la volontà di andare avanti insieme".