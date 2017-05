ESCLUSIVA TMW - Bassano, Bertotto: "Ai playoff per scrivere pagine di storia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Per il terzo anno consecutivo il Bassano ha staccato il biglietto per i playoff promozione. Quest'anno alla guida della formazione veneta c'è Valerio Berotto, tecnico che a pochi giorni dal via della seconda parte di stagione ha raccontato le proprie impressioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Mister, iniziamo dalla stagione regolare e dal suo giudizio sulla sua esperienza sulla panchina del Bassano.

"Dal mio arrivo ho dovuto mettere mano a tante cose. Ho trovato una squadra con difficoltà mentali, che aveva perso quella normalità nell'approccio alla partita e quella voglia di determinarle a causa della situazione non facile. Con il mio staff abbiamo lavoratp prevalentemente sulla testa, poi fisico e tattica sono venute da se. Col tempo, infatti, è tornata ad esserci la consapevolezza di essere una buona squadra".

Come vi approcciate ai playoff?

"Con il supporto dei risultati positivi nel finale di stagione ma anche con la convinzione di essere nuovamente artefici del nostro destino. Abbiamo tutto per concederci un grande finale di stagione. Stiamo bene e i ragazzi hanno voglia di dimostrarlo".

Ad attendervi c'è il Pordenone. Che squadra sono i Ramarri di Bruno Tedino?

"I neroverdi sono una squadra ben allenata che arriva ai playoff dopo un campionato di alto livello. Dal nostro punto di vista sono loro che hanno maggiormente da perdere nel confronto contro di noi perché hanno due risultati su tre a loro favore. Questo pone le aspettative maggiori sulle loro spalle. Da parte nostra ci sarà la serenità e la consapevolezza di voler scrivere ancora pagine importanti della storia di questo club".

Quali sono, a suo avviso, le squadre favorite di questi playoff?

"Alessandria, Parma e Lecce sono favorite ma solo sulla carta. Credo che il fattore determinante dei playoff sarà la condizione fisica con la quale arrivi a questo appuntamento dopo una stagione intensa e ricca di impegni".

In chiusura un pensiero sull'Udinese, storica sua ex squadra da calciatore, che si appresta a chiudere la stagione in Serie A.

"Hanno avuto un inizio stagione problematico col precedente tecnico. Delneri è stato bravo a rimettere a posto le cose, portando le proprie conoscenze alla squadra e la propria organizzazione. La squadra poi ha fatto un campionato che rispecchia i valori messi in campo".

Farebbe un sacrificio per trattenere Duvan Zapata, attaccante ormai prossimo alla scadenza del prestito biennale dal Napoli?

"Il colombiano è un giocatore che mi piace tantissimo, che fa reparto da solo, che sa attaccare gli spazio, ma anche aiutare la squadra dando fastidio alle difese avversarie. Credo però che trattenerlo ad Udine sia difficile".