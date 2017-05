ESCLUSIVA TMW - Battistini: "Play out hanno rispecchiato i valori del campionato"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico de L'Aquila Pierfrancesco Battistini ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato delle retrocessioni in Serie D, della lotta play off e della sua stagione alla guida del club rossoblù: “Per quanto riguarda i play out non ci sono state sorprese. I risultati hanno rispecchiato i valori del campionato. Qualche sofferenza l'ha avuta solo il Catanzaro contro una Vibonese che sperava nella salvezza dopo una bella rimonta. Anche il Prato ha fatto una grande rimonta e ha ottenuto il mantenimento della categoria che è molto importante per la famiglia Toccafondi. Giusta la formula, poche le sorprese e il campo ha detto delle cose molto precise e vedere molte squadre ripescate fra le retrocesse deve far riflettere gli addetti ai lavori”.

Ci sono diverse polemiche invece sui sorteggi play off per la mancanza di teste di serie

“È ovvio che ogni formula innovativa può avere delle correzioni. Nello stilare delle teste di serie può succedere che ci siano contestazioni perché le regole per stilarle dovrebbero essere molto precise e inoppugnabili”.

Alessandria-Lecce è la sfida più interessante

“Due grandissime squadre, il trauma più forte lo ha subito l'Alessandria che nell'ultima giornata è stata virtualmente in B per pochi minuti. Si è ripresa bene nel play off e sarà una gara di grande livello, molto spettacolare fra due squadre di assoluto valore e dagli altissimi valori tecnici. È un peccato che una delle due non andrà in Serie B nonostante la lotta per la promozione sia ancora lunga. Favorita? Dico l'Alessandria”.

Come valuta la sua stagione a L'Aquila?

“L'annata all'Aquila è stata molto positiva. A parte la sconfitta all'esordio con la scissione con sei giocatori che hanno lasciato la squadra, da marzo in poi abbiamo fatto 9 risultati positivi molto importanti e belli, abbiamo avuto grosse soddisfazioni e l'esperienza è stata gratificante”.